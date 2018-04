Gumpert krabbelt weer overeind

Door: BV

Kleine autoconstructeurs die sneuvelen zijn de orde van de dag. Eerder dit jaar ging in Duitsland al Artega tegen de vlakte en ook Gumpert zat aan de grond. Maar die laatste krabbelt weer overeind. Met bescherming tegen schuldeisers op zak, herstartte de bouwer van supersportwagen Apollo onlangs weer de productie onder toezicht van de handelsrechtbank. Het bedrijf denkt volgend kwartaal vier of vijf wagens te verkopen. Gezien het team er uit slechts 25 personen bestaat, is dat voldoende om de zaak draaiende te houden.

Zowel directeur Roland Gumpert als de door de rechtbank aangestelde curator zien mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe investeerders en het redden van de bestaande arbeidsplaatsen.