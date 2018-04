Ferrari F70: even binnenkijken

Door: AUTO55

Met de assemblage in volle gang en niemand die de tijd maakt om even rondom zich te kijken, zijn enkele kiekjes snel genomen. Jammer genoeg scheppen die nog niet erg veel duidelijkheid en ontbreken bepaalde technische zekerheden. We krijgen vooral de nieuwe monocoquestructuur uit T800-carbon te zien die Ferrari een tijdje geleden presenteerde. Verwacht wordt dat de F70 in minder dan 2,5 naar 100Km/u scheurt en 408km/u net overschrijden kan. Dat alles dankzij een 6.262cc V12-motor bijgestaan door een HY-KERS hybridesysteem, gezamelijk goed voor ongeveer 933pk. In principe verschijnt de witte rook nog later dit jaar.