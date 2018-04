Ferrari laat stukje F70 zien

Door: AUTO55

Vanuit de top van het sportieve automobielsegment hebben we al behoorlijk wat nieuws te verwerken gekregen. McLaren stoomt met de brute P1 een opvolger voor de legendarische F1 klaar en Porsche wil met de 918 Spyder laten ziet dat snelheid en zuinigheid perfect complementeerbaar zijn. En dan hebben we het nog niet eens over Pagani gehad, die zich met de haast onuitspreekbare Huayra mee in het strijdgewoel waagt.

Ferrari wil langs haar kant niets aan het toeval overlaten. De Enzo heeft z'n beste tijd nu wel gehad en het nieuwste vlaggenschip, dat F70 zou gaan heten, moet vooral nieuwe standaarden zetten. Op het uitendelijke resultaat is het nog even wachten, al licht men nu al een tipje van de sluier door de kale stuurmanscabine in Parijs uit te stallen. In plaats van standaard koolstofvezel grepen de ingenieurs naar T800-carbon versterkt met kevlar. Scuderia Ferrari, het dienstdoende Formule 1-team, hielp bij de ontwikkeling ervan. Het resultaat is 20% lichter en 22% stijver is dan de Enzo-monocoque. Gecombineerd met een hybride-aandrijflijn en een vermogen dat allicht in de buurt van 1.000pk zal komen te liggen, levert dit gegarandeerd vuurwerk op. De nieuwste super-Ferrari wordt vermoedelijk volgend jaar voorgesteld en is hier deels te bewonderen.