De politiewagens van 2025 in Los Angeles

Door: BV

Een designwedstrijd is inmiddels jaarlijkse traditie op het Autosalon van Los Angeles. Elk jaar kiest de organisatie een thema en verwelkomt het de meest uitzinnige creaties van designstudio's van een brede waaier aan fabrikanten. Dit jaar nemen onder meer BMW, GM, Honda, Mercedes en Subaru de handdoek op en creëerden ze de politiewagen voor de 2025. Niet zonder enig optimisme trouwens, want het zou ons verbazen moesten we over niet eens 15 jaar geconfronteerd worden met onbemande vliegende patrouilles, maar laat dat vooral de pret niet drukken. Een jury zal een winnaar kiezen, gebaseerd op onder meer de creativiteit en milieuvriendelijkheid van de projecten.

De Amerikaanse BMW studio bedacht de ePatrol, een modulaire structuur die werkt met een bemand basisvoertuig dat de keuze heeft over drie verschillende gerobotiseerde helpers, waarvan er één vliegt en een andere slechts één wiel heeft.

GM bedacht nog maar eens een variatie op de Volt. Of beter; drie. Ze heten Observe, Pursue en Engage.

Honda stuurt twee inzendingen in, van de designstudio's in respectievelijk California en Tokyo. De eerste gingen eveneens voor een system met drones op twee wielen. De Japanse designers bedachten dan weer iets dat "CHiPs" heet en, ahum, sportieve mobiliteit en degelijkheid moet bieden.

Mercedes in Noord-Amerika vond het tijd om de iconische G-Klasse eens te herbedenken voor 2025. Dat is op zich al een interessante oefening, waar het bedrijf zich met de almaar sterker wordende greep van milieu- en veiligheidsnormen zich vroeg of laat eens aan zal moeten wagen.

Alle hersenspinsels van de designers hebben we uiteraard netjes gebundeld in een gallery.