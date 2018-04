Mercedes Ener-G-Force: G-klasse van de toekomst

Door: AUTO55

Dit is Mercedes' inzending voor de tekenwedstrijd die de Los Angeles Auto Show jaarlijks in de greep houdt. Of hoe de G-klasse er binnen een dik decennium uit zou kunnen zien. Ontmoet de Ener-G-Force.

Dankzij een aandrijving op waterstof stoot de uitbundige offroader geen wolkje CO2 uit en verbruikt hij geen druppel diesel of benzine. Gerecycleerd water uit opslagtanks op het dak worden naar een zogeheten ´hydro-tech converter´ geleid om energie op te wekken en zo de brandstofcelmodule te activeren. En die energie komt in de zijdorpels terecht, waar ze wordt bewaard. De aandrijving geschiedt aan elk wiel afzonderlijk, door elektromotoren in de naven, waardoor de auto zich constant aan het te berijden terrein kan aanpassen. In theorie houdt de Ener-G-Force het 800 kilometer vol zonder stil te vallen. De knappe fotoreeks kan je hier bekijken.