LA Autoshow Design Competition

Door: BV

De voorbije acht jaar gaat de organisatie van het Autosalon van Los Angeles steevast gepaard met een designwedstrijd. Eentje waarvoor de constructeurs alleen tekeningen moeten insturen, wat een aantal voordelen heeft. Zo kan het thema best fantasierijk zijn, hoeven de tekenaars zich helemaal geen zorgen te maken over de uitvoerbaarheid en is een deelname relatief goedkoop.

Ditmaal draait alles om Hollywood - het is per slot van rekening een Amerikaanse beurs. De autobouwers werden gevraagd om de ideale filmwagen te ontwikkelen en - omdat ze dan toch bezig waren - er maar meteen een verhaal rond te verzinnen. Dat laatste gaan we je besparen, maar de design zijn te bewonderen in de bijhorende fotospecial.

De inzendingen zijn dit jaar van Hyundai, Honda, Subaru, Maybach, Mercedes en Smart. En voor de jury op 17 november een winnaar bekend maakt, komen er wellicht nog enkele bij.