BMW broedt op 12 voorwielaandrijvers

Door: BV

We hebben eigenlijk al kennis gemaakt met BMW's UKL-platform. Dat diende immers al als basis voor de BMW Concept Active Tourer. De productieversie van die compacte monovolume wordt in de loop van 2013 bij de dealer verwacht. Het wordt het eerste model in een reeks van tot wel twaalf verschillende producten met allen een erg grote technische overeenkomst. En - belangrijk - allemaal zullen ze zich aan de voorwielen door het verkeer slepen, in tegenstelling tot de achterwielaangedreven architectuur die het merk z'n imago voor dynamiek cementeerde. Nogal wat critici staan daarvoor op hun achterste poten, maar BMW denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. Het deelde in het verleden al mee dat het gros van z'n klanten niet eens wist dat ze met een achterwielaandrijver op de baan waren, zogezegd zonder de bedoeling te hebben om de kopers van het bedrijf voor dom of onwetend te willen verslijten.

Ian Robertson, de marketingbaas van het bedrijf, ziet ook tal van voordelen. Zo zal BMW op korte termijn veel verschillende modellen op de markt kunnen brengen zonder diep in de buidel met ontwikkelingsbudget te moeten tasten. Dat is natuurlijk goed voor de winstgevendheid van het bedrijf, al is ons niet meteen duidelijk waarom BMW-liefhebbers er even veel enthousiasme voor moeten opbrengen.

Onder de twaalf nieuwe voertuigen op hetzelfde voorwielaangedreven platform, zitten ook de volgende Mini, die niet alleen in een variant met drie- maar ook als wat grotere vijfdeurs komt. Bij BMW staat bovenstaande monovolume op het programma, naast een kleine SUV en een kleine hatchback. Maar er wordt nu al gehint dat ook grotere modellen zichzelf voorwielaandrijving kunnen aanmeten. Het pad wordt nu al geëffend...