Peugeot 3008 in het nieuw

Toen op het salon van Genève in 2009 het doek van de Peugeot 3008 werd gelicht, ging meer dan een wenkbrauw aan het fronsen. Ook wij ontsnapten niet aan deze spierbeweging. De omgetoverde 308, waarvan later zou blijken dat een identiteitscrisis nooit veraf is, wordt binnenkort in zijn nieuwe vorm op de Chinese markt losgelaten, terwijl Europa pas eind 2013 aan de beurt is. De 3008 op de foto's, die overigens voor het verre oosten bestemd zijn, pronkt alvast met een nieuw setje wielen en een frisse neus volgens de huidige ontwerptaal. Binnenin valt er, op een anders vormgegeven stuurwiel en een andere indeling van de middenconsole na, weinig nieuws te bespeuren. Al kan dat laatste ook aan de lokale behoeften liggen.