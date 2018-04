VW Eos in doodlopende straat

Door: BV

Veel fans voor een cabrio met stalen klapdak zijn hier op de redactie niet te vinden. Te zwaar, te gecompliceerd, te duur en dan willen we het nog niet eens hebben over de verplichting om een dikke kont aan de auto te naaien. Je moet die panelen immers ook nog kunnen opbergen.

Het nieuwe is er nu ook vanaf, en het lijkt dat meer autofabrikanten nu dat effect weg is, weer zullen teruggrijpen naar een conventioneel vouwdak uit stof. Opel vervangt de Astra TwinTop door de Cascada die volgens traditioneel recept gebrouwen is. En nu kondigt ook VW aan wat voor de hand ligt: de Eos wordt niet meer vervangen. Je mag rekenen op een cabrio van de Golf, en misschien zelfs nog een groter exemplaar (niet verder vertellen), maar niet meer op een VW met harde vouwpanelen. Waar je dan wel zeker van mag zijn, is dat de Duitsers de Eos op de bestellijst houden zolang er geld aan te verdienen valt. Het model zit dan wel in een doodlopende straat, maar is nog niet aan het einde.