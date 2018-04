Nieuwe Audi RS1 laat zich niet opsluiten

Door: BV

Audi's werk aan de ultieme A1 vordert. Dat mag blijken uit deze beelden, die we via het immer lekkende Europese patentbureau hebben kunnen bemachtigen. Die RS1 krijgt naar alle waarschijnlijkheid een 2,5l vijfcilinder turbomotor. Een eenheid die we al kennen uit de TT-RS, maar het wellicht moet rooien met 300pk.

Het uiterlijk van de RS1 heeft erg veel weg van dat van de A1 Quattro, die bleef steken op 256pk (uit een 2-liter turbomotor) in gelimiteerde oplage gebouwd werd. En gezien de obsessie van de Groep met het drukken van kosten, lijkt het maar logisch dat die nog eens ingezet wordt. Waar en wanneer Audi het doek van het kleine pk-monster trekt, is nog niet geweten. Voor- en achterzijde zijn wel al te zien in onze fotospecial.