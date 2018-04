Audi TT RS Plus met 360pk

Door: BV

Het lijkt er stilaan op dat Audi een interne strijd levert met Porsche over wie het meeste modelvarianten kan verzinnen. Voorlopig wint het sportwagenmerk, maar Audi begint aardig in de buurt te komen. De Audi TT RS "Plus" is de nieuwste aanwinst. Die heeft 20pk en 15Nm meer dan de Plus-loze variant.

De Audi TT RS Plus is verkrijgbaar als Coupé of Roadster en produceert door de vermogenstoename 360pk. Het maximum koppel reikt tot 465Nm en die combinatie resulteert in een spurt naar 100km/u in slechts 4,1 seconden voor de gesloten carrosserievariant en 4,3 seconden voor de topless TT RS Plus. Snelle tijden die neergezet worden indien de S Tronic met dubbele koppeling het schakelen voor rekening neemt. Met de manuele 6-bak verloopt de sprinttijd tweetiende langzamer. De topsnelheid bedraagt 280km/u.

De nog onbekende meerprijs van de TT RS Plus zit hem niet alleen in het extra vermogen, ook de aankleding ging er op vooruit. Zo is de Plus af fabriek voorzien van speciale 19 inch Rotor-wielen met rode accenten, een krachtig remsysteem en spiegelkappen van CFRP (met koolstofvezel versterkt plastic). Afwijkend met de 340pk sterke TT RS is ook de single-frame grille. Die is bij de Plus in gepolijst antraciet uitgevoerd met erom heen een aluminium omlijsting. Binnen blijven de verschillen beperkt tot het Carbon design package en TT RS Plus-logo's.

De Audi TT RS Plus is te zien op de Autosalon van Genève en zal enkele weken daarna bij de dealers staan.