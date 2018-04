Toekomstige Volkswagens nog minder flamboyant

Door: BV

Je moet al stevig aan de happy-pills gezeten hebben om de flamboyante trekjes in de zevende generatie van de VW Golf te vinden, maar misschien dat modellen als de Touareg en Tiguan wel wat kunnen inbinden. Wat er ook van zij, VW Group design-baas Walter de Silva heeft verklaard dat toekomstige modellen van het merk een ‘helder en simpel' design krijgen. Dat betekent dan wel geen revolutie binnen het gamma, maar het wil in elk geval wel zeggen dat de Duitsers niet van plan zijn om mee te gaan in de huidige barokke designtrends. Het bedrijf wil duidelijk vermijden al te modegevoelige producten op de markt te brengen.

In 2015 komt er een nieuwe Phaeton. Klaus Bisschop design-baas van VW (het merk, niet de ganse groep) heeft al gezegd dat die meteen ook een stijlbreuk brengt. Gezien het beperkte succes van de huidige generatie is dat natuurlijk niet verrassend. Eerder raakte ook al bekend dat de topper op vlak van afmetingen wat zou inbinden. Bisschop verklaarde tegelijk dat stijlelementen van de topmodellen op termijn hun weg horen te vinden naar de andere wagens van het merk. De beïnvloeding bij de eerste generatie Phaeton gebeurde eigenlijk andersom, en dat kan niet volgens de Duitser.