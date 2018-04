Ferrari F70 steekt de neus buiten

Door: BV

Ferrari is zo goed als klaar met de opvolger van de huidige Enzo. De supersportwagen die geheel om een structuur in carbon is ontwikkeld, zal z'n showdebuut naar alle waarschijnlijkheid tijdens de eerste helft van volgend jaar beleven. Op een evenement werden dealers alvast met deze afbeelding opgewarmd voor de komst van de nieuwe topper.

Over de prestaties voorlopig alleen speculaties, al liggen zowel een V12 als een HY-KERS-systeem dat het verbruik drukt en energie recupereert om die tijdens het heetst van de strijd weer vrij te geven natuurlijk wel erg voor de hand. Het totale vermogen zou wel eens kunnen eindigen in Bugatti Veyron-territorium. Wordt vervolgd.