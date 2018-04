Kia gooit prestaties Procee'd GT al op straat

Door: BV

Bij de teaser die de Koreanen vorige week vrijgaven van de potige driedeurs Cee'd die volgend jaar op de markt komt, moesten we ons nog beperken tot giswerk. "Iets meer dan 200pk" mikten we toen, wanneer het op het vermogen van de 1.6l viercilinder turbomotor aankwam. Inmiddels kunnen we met zekerheid zeggen dat het 204pk wordt. Kia heeft die vrijgegeven. De eenheid produceert daarnaast ook nog eens 265Nm trekkracht.

De voorwielen sleuren aan de koets, volgens één van zes overbrengingsverhoudingen. De handbak lijkt daar niet te moeten onderdoen voor de automaat met dubbele koppeling. De variant die je zelf door de tandwielen roert, zal in staat zijn om 100km/u te halen in 7,9 tellen. Aanpassingen aan het onderstel en de remmen moeten ervoor zorgen dat je ook als het traag gaat, niet om sportiviteit verlegen zit.

Wie vooral wakker ligt van het uiterlijk, wordt door Kia ook al gesust. De Procee'd GT krijgt een andere grille, dikkere bumpers, gewijzigde lichtblokken en zal op 18-duimers door het leven gaan.