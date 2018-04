Lamborghini Concepts blijven een goed idee

Door: BV

We kunnen het aantal aspirant-designers dat het ontwerp van een supersportwagen kiest om zichzelf in de kijker te werken al lang niet meer op één hand tellen. Het is dus niet origineel, maar blijkbaar wel efficiënt. Want kijk, we tonen nu toch ook de virtuele pennentrekken van Alex Inmadze. Behalve het lijnenspel en het feit dat inspiratie afkomstig was van zowel de klassieke Miura, de Estoque en de Diablo schittert informatie vooral door afwezigheid.

Erg veel extra's is ook niet relevant, al zou de positie van de motor en het aantal inzittenden wel wat meer kader verschaffen. We gaan er evenwel van uit dat deze bolide z'n hart in de neus heeft zitten gezien de positie van de luchthappers. Het heeft zelfs geen naam, vandaar dat we er zelf maar 'Concept X' op kleefden. Om hem te bekijken is dat gelukkig allemaal geen bezwaar.