Investindustrial koopt 37,5% van Aston Martin

Door: BV

Investeringsmaatschappijen zwaaien de plak bij Aston Martin. Investmend Dar uit het Koeweit mag zich nu eigenaar noemen, maar het verkoopt nu wel 37,5% van de aandelen aan een andere investeringsmaatschappij voor 150 miljoen Britse Ponden. Dat is Investindustrial, uit Italië. Die onderneming had eerder een controlerend aandeel in Ducati, maar verkocht dat eerder dit jaar aan Audi (of Lamborghini om heel specifiek te zijn) voor haast een miljard dollar.

De Italianen kunnen bij Aston niet alles naar hun hand zetten. Investment Dar behoudt z'n meerderheidsaandeel in elk geval. Belangrijk is evenwel dat de Italianen geen problemen hebben met een toekomstige alliantie tussen het Britse merk en Mercedes-Benz. Over een eventuele samenwerking tussen de twee wordt al jaren gespeculeerd, onder meer in het kader van de reanimatie van Lagonda.