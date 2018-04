Opwarmen voor de nieuwe Skoda Octavia

Door: BV

Volgende week lost Skoda de eerste beelden van de derde generatie van de Octavia. Niet dat het model nog erg veel geheimen heeft, want het liet zich al eerder in het wild betrappen.

Ook die nieuwe model maakt gebruik van VW's MQB-platform dat al voor de Golf VII, Audi A3 en Seat Leon gebruikt wordt, en in het totaal onder niet minder dan 40 koetswerken terug te vinden zal zijn.

De teasers onthullen wat scherpere lijnen en een rianter gebruik van glanzend zwarte accenten. Waaruit alvast blijkt dat de ganse groep in z'n productdesign dezelfde richting uit gaat, in plaats van de verschillen tussen verschillende merken te benadrukken. Stuur en infotainmentsysteem (met stemcontrole) is identiek aan dat in de andere producten, maar om dat te weten hadden we eigenlijk geen beeld nodig. Grille, C-stijl, buitenspiegel en stuurwiel vind je in de fotospecial.