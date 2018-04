Facel Vega concept duikt toch weer op

Door: BV

Facel Vega, het Franse merk dat tussen 1954 en 1964 met luxueuze GT's met astronomische prijskaartjes, exotische vierdeursmodellen en tenslotte ook met compactere coupé's en cabrio's naar de gunst van de gefortuneerden dong, werkt aan een revival. Tenminste, dat werd ons eerder dit jaar beloofd. Toen kregen we schetsen van een nieuw exemplaar te zien, met de belofte dat er op het Autosalon van Parijs meer nieuws te rapen zou zijn. Die beurs kwam en ging echter zonder dat de geest van het merk dat zich ooit schouder aan schouder zette met namen als Rolls Royce en Bentley, er kwam spoken.

Dat het project echter nog niet helemaal dood is, moet nu blijken uit enkele nieuwe computertekeningen waarin het design van een moderne GT verder is uitgewerkt. Over de techniek wordt nog steeds met geen woord gerept, maar die wordt met zekerheid elders vandaan gehaald. Zelfs in deze grotendeels theoretische oefening. Dat is niet eens zo fout, want Facel Vega deed dat meer dan zestig jaar geleden ook al. De nieuwe beelden hebben we aan de fotospecial toegevoegd.