BMW en Boeing werken samen aan koolstofvezeltechnologie

Door: BV

Zowel BMW als vliegtuigbouwer Boeing werken aan de introductie van carbonvezeltechnologie in toekomstige producten. De BMW i3 die tegen eind 2013 verschijnt, later gevolgd door de i8, en Boeing's aanstormende 787 Dreamliner zullen beiden intensief gebruik maken van het sterke, lichtgewicht materiaal. De Dreamliner hoort voor er voor de helft uit te bestaan, terwijl de i3 en i8 beiden zijn opgetrokken om een zelfdragende koolstofvezel structuur.

Beide bedrijven gaan zich buigen over de recycleerbaarheid van het product. Tegelijk worden ideeën voor de automatisering van productie tussen beiden uitgewisseld en worden productiesimulaties gedeeld. Het doel is om goedkope, makkelijk produceerbare en herbruikbare koolstofvezelproducten (voornamelijk met koolstofvezel versterkte plastics) te ontwikkelen en fabriceren.

BMW investeerde al in een nieuwe koolstofvezelfabriek (SGL Automotive Carbon Fibers LLC, een joint venture) in Moses Lake in de Amerikaanse staat Washinton. Daar zal het bedrijf koolstofvezelgebaseerde producten produceren. In eerste instantie voor gebruik in de i3 en i8.