Qoros trapt af met concept

Door: BV

De ambities van het Chinese merk Qoros zijn huizenhoog en het bedrijf heeft z'n pijlen zowaar gericht op de Europese automarkt. Dat die op wereldvlak niet zo'n groot volume vertegenwoordigt, hoort inmiddels elke autoliefhebber te weten. Maar voet aan wel krijgen op het Oude Continent is wel een erezaak, die je als merk bovendien heel wat geloofwaardigheid oplevert. Qoros heeft de jongste jaren een ervaren team van designers en technici, waarvan heel wat van Europese afkomst, samen gezet. Het eerste resultaat ervan zien we op het Autosalon van Genève. Daar wordt een grote sportsedan onthuld en er zitten ook nog twee crossovers in de pijplijn.

Deze Qoros dient als opwarmer. Het is een model op schaal dat het werk is van designstudent Jamie Barret, die studeert aan de universiteit van Coventry. De asymmetrische portieropstelling kan niet anders dan doen denken aan de Hyundai Veloster en het algemene lijnenspel leent natuurlijk ook één en ander van de Saab Phoenix Concept. Een vruchteloze oefening is het in elk geval niet geweest. Jamie Barret mag meteen na z'n studie bij Qoros aan de slag.