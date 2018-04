Bonhams veilt Oldenburg familiecollectie

Door: BV

De Amerikaanse familie Oldenburg harkte met het fokken van paarden een heus fortuin bij elkaar. En in de garage staan enkele duidelijke tekenen van welvaart. Die worden in januari echter van de hand gedaan op een veiling van Bonhams in het Amerikaanse Scotssdale in de staat Arizona. Het gaat om meer dan dertig voertuigen.

Het geheel is op te delen in drie categorieën, waarvan de Italianen wellicht het meeste tot de verbeelding spreken. Zo gaat er bijvoorbeeld een originele Lamborghini Miura uit 1972 onder de hamer, met nog een originele interieur/exterieur-combinatie. De Ferrari's zijn ook niet min. Zo is er een 330 GTS Spyder (1968, één van 99 geproduceerde exemplaren), een 365 GTC Prototype (1967, uniek), een 250 GTE uit '62, een 365 GTB/4 Daytona Coupé uit '72 en een 246 GT Dino Coupe uit hetzelfde jaar.

De Britse automobielen omvatten een hele reeks Jaguars waaronder een XK 120 M, XK 140 en XK 150S uit respectievelijk '53, '57 en '59. En er is natuurlijk ook een Jaguar E-Type.

Aan Amerikaanse auto's uiteraard ook geen gebrek. Uit het jaar 1956 zijn er al een Chevy Bel Air Coupé en een Nomad Wagon. En er is een Corvette Roadster, naast niet minder dan 5 Fords. De blikvangers daarin zijn een break uit 1937, een Shelby GT 350 Coupe uit 1965 en de oudste van allemaal: een ModelAR Pickup uit 1928 (foto).