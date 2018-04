Goed geprobeerd in 2012

Door: AUTO55

Het was weer een jaar vol feiten, geruchten en natuurlijk heel wat testverslagen. Met verrassende resultaten soms, waarbij we niet voor iedereen even lief zijn geweest. En eerlijk is eerlijk, sommige autobouwers hadden iets beter hun best mogen doen, ook al was de poging verdienstelijk. In plaats van je te bombarderen met de traditionele lijstjes met foto's, concept cars, populaire of minder populaire items, beperken we ons tot wat er echt toe doet. Wat was verrassend goed in 2012, en van welke nieuwe producten waren we minder overtuigd. Omdat je altijd nog moet kunnen zalven, brengen we je later vandaag de positieve noot, en trappen we af met enkele slagen van de zweep.

Zo is er Volkswagen bijvoorbeeld, dat haar nieuwe Golf -nummer 7 intussen- niet automatisch met een onafhankelijke achterophanging wil uitrusten terwijl dat voor de vorige generatie wél nog het geval was. Het is moeilijk om daar de vooruitgang in te zien. Maar ook de Audi S6 en A1 Quattro lieten ons eerder koud, ofschoon ze op papier wel indrukwekkend ogen.

Skoda lanceerde met de Rapid een overbodige maar vooral banale nieuwe speler die in werkelijk identieke vorm ook nog eens bij Seat terug te vinden is, terwijl Mini haar Roadster onmogelijk nog stugger had kunnen afstellen. En we gingen ook een week met de Opel Ampera op stap, die net als de Chevrolet Volt niet overal aan stroom geraakt. Een zaak die de fabrikant én de elektriciteitsnetbeheerders liever stil houden.

Alfa Romeo mag de Giulietta Quadrifoglio Verde stilaan op pensioen sturen (of de prijs verlagen), Lexus' CT200H heeft moeite om de beloofde zuinigheid in te lossen en de XKR-S van Jaguar is ronduit spectaculair maar mist mechanische grip. Net zoals de Renault Twizy het zonder ramen (en heel wat andere zaken) moet stellen, en zich daarom maar met moeite overeind kan houden voor iemand die op basis van rationele aankoopcriteria een alternatieve mobiliteitsoplossing zoekt. Goed geprobeerd, maar volgende keer liefst nog iets beter dan...

