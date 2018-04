De buitenbeentjes van 2012

Door: BV

Na het goede en het iets minder goede, tijd voor het exceptionele, in het laatste lijstje van 2012. Uit de testrubriek natuurlijk, waar we onder meer tijd maakten voor de Maserati Quattroporte (die nog steeds niet officieel is voorgesteld), de Can Am Spyder RS-S Roadster op 3 wielen, de Chevrolet Camaro, Nissans eigen eigen helden Juke-R en GT-R Track Pack, alsook Lotus' Evora S, Jaguar XKR-S en McLaren MP4 12C uit de Britse stal. Van waaruit onder meer de Bentley Continental en de Rolls Royce Ghost de kleuren van de luxeconstructeurs verdedigden.

Het afgelopen jaar kwam Auto55.be ook origineel uit de hoek met enkele opgemerkte reportages. We gingen onder meer aan de slag in de Gallery van importeur D'Ieteren. We lieten ons niet alleen s'nachts insluiten op het Autosalon, maar hadden eerder ook al eens de opbouw ervan in beeld gebracht. Allemaal uniek, en in 2013 jaar ongetwijfeld op de ‘aaplijst' van minder fantasierijke concurrenten te vinden ...

En dan demonstreerden we ook nog hoe fotogeniek een Ford Mustang-garage wel kan zijn. Zelfs met de poppetjes in de vitrinekasten kunnen we overweg. Liefhebbers mochten zich ook het afgelopen jaar in de handen wrijven met de dossiers van Auto55. Wie benzine door de aderen heeft stromen kan er nog steeds terecht voor filmtips. Je zomeruitje kan nooit meer stuk dankzij ons lijvige dossier Autovakantie. En liefhebbers van quads hebben nu ook eindelijk een plaats waar ze alle nodige informatie in een overzicht vinden.

