Botox voor Mercedes E Coupé en Cabrio

Door: BV

Er zijn zo van die zekerheden ; als Mercedes de E in berline- en breakuitvoering opfrist, kan je er donder op zeggen dat ook de Coupé en Cabrio er vroeg of laat aan moeten geloven. En het is vroeg geworden, want de wereldpremière van de versies met vier deuren is pas later deze maand gepland op het Autosalon van Detroit.

In het smoelwerk is de komst van de nieuwe koplampen - voortaan uit één stuk - het voornaamste nieuws , ook al worden ze geflankeerd door nieuwe bumpers en een andere grille. Speuren we de lijnen af, dan moeten we concluderen dat de tweedeursversies ongeacht de dakconstructie, de uitpuilende achterste wielkast wél behouden. Op de berline en break is die verdwenen, maar wellicht was de aanpassing hier te groot.

Aan de binnenzijde is het grootste nieuws de verhuis van de versnellingshendel (bij de automaat) van de middentunnel naar de stuurkolom. Het opgewaardeerde camerasysteem van de E-Klasse doet hier ook z'n intrede. De talrijke motorenupdates die de ruimere broers met dezelfde letter op de kofferklep ondergaan, blijven hier echter achterwege. En dat is logisch, want eigenlijk hebben de Coupé en Cabrio enerzijds, en de berline en break anderzijds, weinig met elkaar gemeen. De versies uit dit artikel zijn technisch verwant aan de C-Klasse, terwijl het onderstel van de E-Klasse dan weer wel wordt gebruikt voor de CLS en CLS Shooting Brake.

Mercedes heeft de opgefriste tweedeursversies nu wel voorgesteld, maar ze komen pas deze zomer op de markt. Daarom heeft het bedrijf het nu al over modeljaar 2014.