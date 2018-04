Peugeot 2008 open en bloot

Door: TB

Het autosalon van Genève gaat zoals elk jaar door in maart, en dat moet voor sommige medewerkers van autoconstructeurs te dichtbij zijn om de geheimhouding te kunnen bewaren. Van de Peugeot 2008 hebben we immers al heel wat informatie en foto's vergaard. Zo is het karretje 4,16m lang, 1,74m breed, meet hij van as tot as 2,54m en weegt hij droog aan de haak slechts 1.024kg. Hij zal het op moeten nemen tegen andere stoere kleintjes zoals de Nissan Juke, Opel Mokka, Chevrolet Trax en Renault Captur. Verwant aan de 208 erft hij ook duidelijk enkele stijlelementen van de binnen- en buitenkant, zaken die we vanzelfsprekend in wel meer toekomstige Peugeots zullen gaan zien. Een klein uitgevallen stuurwiel bijvoorbeeld, of het vloeiende ontwerp van de boordplank. Andere invalshoeken komen rechtstreeks van de 2008 Concept die het merk vorig jaar nog meenam naar het salon van Parijs.

Ondanks zijn compacte buitenmaten belooft het merk veel binnenruimte die variabel kan worden ingedeeld. In normale configuratie lust de koffer 360 liter, met de achterbank neer kan je er 1.194l in kwijt - de extra 22l bergruimte onder de vloer niet meegerekend. De auto voorziet bovendien een vlakke laadvloer met 5 rails die over de volle lengte tot aan de voorstoelen doorlopen. Met behulp van 6 verchroomde ogen kan de lading op die manier veilig worden vastgezet. Dat de 2008 vooral praktisch ingestelde automobilisten probeert te overtuigen, bewijzen ook de talloze opbergruimtes (alweer goed voor 24 liter). De Fransman pakt ook uit met matglanzend 17-duims lichtmetaal, bodembeschermers in roestvrij staal en stootstrips op de flanken. Vanaf het tweede uitrustingsniveau mag je daar onder andere een 7-duims aanraakscherm met connectieve functies bijtellen, zoals Peugeot Connect Apps. Maar hij laat zich eveneens gewillig uitrusten met Park Assist voor automatisch inparkeren en een resem personalisatiemogelijkheden. Of wat te denken van de Downtown-uitvoering, volledig met hippe zelfklevers en dito kleuren (geel, roze, oranje) met contrasterende zwarte randen. Zaken als een afneembare trekhaak, fietsen- en skidragers alsook dakkoffers behoren uiteraard eveneens tot de optionele uitrusting.

Peugeot heeft gekozen voor 2 welbekende benzine- en evenveel dieselmotoren om in de nieuweling te huisvesten. Te beginnen met een 1.2 Vti die 82pk en 118Nm koppel over de voorwielen verdeelt. CO2-gewijs spreken we dan van 114g/km gemiddeld. De voorlopige benzinetopper met 1,6l inhoud stelt zich met 135g/km een tikkeltje minder ecologisch op, maar levert dan ook 120pk en 180Nm. Zelfontbranders komen allebei als 1.6 e-HDiF, waarbij het merk je de keuze laat tussen 92pk (230Nm) en 115pk (270Nm). Gekoppeld aan een elektronisch gestuurde 2Tronic-transmissie bedraagt de uitstoot van de minst krachtige variant op papier 98g/km, in combinatie met een manuele bak wordt dat 103g/km. Voor de 115pk sterke diesel mag je daar nog eens 3g/km bijrekenen. Een driecilinder turbobenzinemotor volgt in een later stadium, als 1.2 THP met 110pk (205Nm) of 130pk (230 Nm). Verder wil Peugeot ons graag doen geloven dat haar 2008 dankzij de Grip Control-toepassing toch enigszins terreinwaardig overkomt. Het systeem moeit zicht met de wegligging bij speciale omstandigheden en schikt zich naar het terrein waarin gereden wordt. We noteren daarbij 4 standen: sneeuw, all-road, zand en ESP uitgeschakeld. Meer beeld kan je zoals gewoonlijk in de bijhorende fotoreeks raadplegen.