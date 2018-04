TFSI benzine voor Audi SQ5

Door: TB

Audi's krachtigste SQ5 had tot vandaag geen dik benzineblok onder de aluminium motorkap, maar een 3.0 V6 zelfontbrander. Een primeur voor een S en niet bepaald een stap terug, zo bleek al uit ons testverslag. Alleen lusten niet alle markten ter wereld een dieselslurper, al helemaal niet in een dure, snelle suv. Speciaal voor de Amerikanen, maar ook de Canadezen en Chinezen presenteert Audi dan ook een SQ5 voorzien van benzinekracht, en waar anders kunnen ze dat beter doen dan op het aanstaande salon van Detroit.

De zelfontbrander maakt plaats voor een oude bekende, namelijk de 3.0 V6 TFSI die we ook in de S5 aan de tand hebben gevoeld. Hier levert de centrale een maximaal vermogen van 354pk en een koppel van 470Nm. Sprinten naar 100 km/u doet deze snelle Q5 in 5,3 seconden en de topsnelheid wordt begrensd op 250 km/u. Optisch zijn er geen aanpassingen te melden. Vooralsnog komt de SQ5 TFSI niet naar ons land.