Nieuwe kleine Mitsubishi heet Space Star

Door: BV

Mitsubishi introduceert dezer dagen een nieuwe stadsrakker op de Europese markt. Die staat bijvoorbeeld al te blinken op het Autosalon van Brussel. Tot op heden heette dat model ‘Mirage', net als in de rest van de wereld. Maar te elfder ure ziet het bedrijf zich genoodzaakt om het model om te dopen. Er zijn problemen met de merkrechten op die naam. Mitsubishi zelf geeft daar geen details over, maar in elk geval heeft tuner Gemballa die naam nog gekleefd op z'n varianten op de Porsche Carrera GT (foto op onze Facebook-pagina).

De Japanners halen dan maar de naam Space Star uit de schuif. Van 1998 tot 2005 bouwde het bedrijf al een compacte monovolume met die naam. Gezien Mitsubishi's nieuwste een bescheiden lengte van 3,71m combineert met zitruimte voor vier en 235l bagagecapaciteit, vinden ze de nieuwe vlag de lading ook wel dekken.