Dit is de nieuwe Lexus IS

Door: BV

Lexus' IS is al een tijdje op z'n retour. Maar volgende week gaat de naam aan defribrilator want dan stellen de Japanners op het Autosalon van Detroit de nieuwe generatie voor. Op specificaties - en zeker die voor Europa - moeten we nog even wachten, maar de eerste beelden zijn er nu al.

Het bedrijf dompelde de vierdeurs is een nog sterker concentraat van z'n L-Finesse designtaal. Daaruit kwam een model tevoorschijn met een nog meer uitgesproken grille, kleine koplampen en separate L-vormige dagrijlichten, naast bumperschilden en zijschorten waarop wat overuren werden geklopt.

Aan de binnenzijde creëert het bedrijf extra ruimte. De zetels hebben een dunnere rugleuning bijvoorbeeld. En er komt ook hulp uit het departement van het onderstel, want dat ziet zowel spoorbreedte als wielbasis in de plus-tabel staan. Het heeft daar gezelschap van de belaadbaarheid - een in ongelijke delen neerklapbare achterbank wordt standaard.

De bestuurder krijgt volgens de autobouwer de meest benijdenswaardige positie. Het instrumentarium is gebaseerd op dat van de LF-A en alle bedieningselementen leunen naar de stuurpost toe. Wie bijbetaalt voor het F-Sportpakket krijgt zelfs de wijzerplaat met bewegende centrale klok. In de middenconsole vinden we voor het eerst elektrostatische schakelaars voor de airco. Die zijn aanraakgevoelig. Een uitgebreide fotospecial (70 afbeeldingen) vind je hier.