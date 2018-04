Lexus LF-CC is er in 2015

Door: BV

Amper twee maanden geleden stelde Lexus op het Autosalon van Parijs de LF-CC voor. Een studiemodel dat niet alleen een duidelijke indicatie was voor de opvolger van de huidige IS (reeds sinds 2005 te koop). De Japanners voelden ook even met een teen of de temperatuur van badwater voor een coupé en/of cabrio goed was. Het probeersel is duidelijk warm onthaald, want door de gelederen van Lexus sijpelde inmiddels door dat een meer dynamische tweedeursversie nu tegen 2015 wordt verwacht. En ook de komst van een exemplaar dat je de kans geeft om de hemel te bewonderen is, is nu opgewaardeerd van ‘misschien' naar ‘waarschijnlijk'.

Over de techniek kunnen we alleen een gemikte gok doen. Reken op dezelfde architectuur met achterwielaandrijving als de IS, met een identieke wielbasis maar een groeischeut voor de spoorbreedte. Kwestie van wat bredere schouders te kunnen dragen. En wie alleen nog hybrides lust, mag op z'n twee oren slapen. Ook hiervan komt een benzine-hybride. Die wordt minstens 300pk sterk.