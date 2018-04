Nissan Resonance hint naar volgende Murano

Door: BV

Ook Nissan sleurt een studiemodel mee naar Detroit. Dat heet Resonance, en hoewel je het met enige fantasie al kan zien in het plaagbeeld, peilt het bedrijf ermee naar de reacties op wat uiteindelijk op de Amerikaanse markt zal verschijnen onder de noemers Rouge of Murano. Zonder concreet nieuws kunnen we alvast zien dat de designers uit de bol gegaan zijn op de schouderlijn en de achterlichten. Het tegendeel zou pas eigenaardig geweest zijn.