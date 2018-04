PSA probeert de Velv nog een keer

Door: BV

Het is meer dan een jaar geleden - van september 2011 om precies te zijn - dat Peugeot Citroën het doek van de Velv trok. Dat was een elektrische stadsmus die samen met het Franse Agentschap voor milieu en energiebeheer was ontwikkeld. Het ding leek op een driewieler (ook al heeft het eigenlijk vier wielen) en had vleugeldeuren. Dat de 2,8m lange elektro-auto inmiddels is bijgeschaafd, blijkt alvast uit dit nieuwe beeld. Daarop is niet alleen een veel assertiever gelijnd koetswerk te zien dat z'n vleugeldeuren opgaf voor meer realistische conventionele portieren - je kan er ook uit afleiden dat de wielopstelling behouden blijft.

Een 8.5kWh batterij jaagt een 40pk sterke elektromotor op. Geen monsterwaarden, maar omdat de Velv maar 700kg op de weegschaal zet, moet het voldoende zijn voor een top van 110km/u en een bereik van 100km. Ruim voldoende voor de stedeling.