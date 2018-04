VELV: ook PSA maakt elektrische stadsmus

Door: BV

Met een kleine elektrische-auto was je op het afgelopen Autosalon van Frankfurt helemaal in. Er stond een heuse parade van kleine stadsrakkers die een stroomkabel nodig hebben om bij de tanden. Bij Renault werd de Twizy nog maar eens gepresenteerd en in de iets minder productierijpe categorie tellen we ook de Opel RAK e, de Audi Urban Concept en de VW Nils. En bij Peugeot en Citroën? Daar was niets.

Nu heeft PSA (de Peugeot en Citroën groep) tijdens het ADEMA innovatie forum in Parijs toch zo'n kleine eenzitter onthuld. Het gaat om de VELV, een voertuig voor stadsgebruik. De naam staat voor de Franse vertaling van lichtgewicht elektrisch stadsvoertuig. Kortom, de exacte beschrijving van de energiezuinige driewieler.

"Driewieler?" horen we je denken? Klopt, zo omschrijft het Franse concern de VELV zelf althans. Wij tellen echter ook gewoon vier wielen. Veel interessanter dan de hoeveelheid wielen is de gebruikte techniek onder de slanke carrosserie. PSA koos namelijk voor een 20kW sterke elektromotor om de 650 kg zware VELV voort te bewegen. Het resultaat is een topsnelheid van 110km/u terwijl de autonomie 100km ver raakt. Dat is zowat volgens de norm, maar deze creatie biedt wel plaats aan 3 inzittenden.

Met het studiemodel reageert het Franse concern naar eigen zeggen op de nieuwe uitdaging die transport in de toekomst kent. Het bedrijf werkt samen ADEME, het Franse agentschap van milieu en energie, aan diverse vormen van milieuvriendelijke mobiliteit. Of er ook productieplannen zijn voor de VELV wil PSA niet kwijt.