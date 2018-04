Nissan Leaf Nismo in productie

Door: AUTO55

Nissan Motorsport ofte Nismo heeft al jaren een ijzersterke reputatie hoog te houden in Japan. De huistuner mag regelmatig de lusten botvieren op zowel productiemodellen als racewagens en maakt zich tegenwoordig op om Europa te veroveren. Een snelle versie van de Juke (neen, niet de exclusieve Juke-R) zal de spits afbijten, om in een later stadium te worden bijgestaan door een opgevoerde 370Z.

Uit recente berichten blijkt nu ook dat de Japanners zelfs hun volledig elektrisch aangedreven Leaf niet ongemoeid laten. Al valt er an sich weinig over te vertellen. De Leaf Nismo voorziet een ander setje velgen, een bijgewerkt interieur en enkele koetswerkaanpassingen geïnspireerd op de Leaf RC (een competitiegericht studiemodel, nvdr.). Een vermogenswinst wordt echter niet geboekt. Het model zal in eerste instantie enkel in het land van herkomst verschijnen, later wordt beslist over een eventuele oversteek naar Europa. Maar daar hoeven we niet te veel op te rekenen, als we Nissan mogen geloven.