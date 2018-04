Rolls Royce specifiek over Wraith. Hoewel...

Door: BV

Op het Autosalon van Genève krijgen we de geboorte te zien van een nieuwe Rolls Royce. Op basis van de Ghost, wordt daar een meer dynamische telg met coupé-trekjes aan de familie toegevoegd. Een teaser die de afwijkende daklijn van het model onthulde hadden we al achter de kiezen, en nu is er zowaar ook een eerste blik op de achterzijde, samen met de eerste informatie over het vermogen.

In inmiddels vervlogen tijden beantwoordde Rolls Royce vraag over het vermogen simpelweg met ‘voldoende'. Ditmaal is het bedrijf echter expliciet. De krachtcentrale onder de motorkap van de Wraith is ‘meer dan krachtig genoeg'.