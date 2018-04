Driedeurs Seat Leon SC

Door: BV

Seat heeft meer gedaan dan simpelweg op de delete-knop duwen en twee portieren naar de prullenbak ter verwijzen. Terwijl de designers wellicht bewust nog een eind uit de buurt blijven van voorbeelden die een radicaal andere kaart trekken (en zoals pakweg de Opel Astra of Renault Megane voor een heuse coupé kiezen) blijven de stijlwijzigingen subtiel. En nochtans deinsde Seat er niet voor terug om de Leon SC te parkeren op een met 3,5cm ingekorte bodemplaat. Dat levert een wat meer gedrongen uitstraling op, terwijl de theorie dicteert dat de Leon zichzelf als SC wat gewilliger de bocht in zal gooien.

Wat ondanks de aangepaste spreidstand van de wielen, wel helemaal hetzelfde blijft, is het plaatsaanbod in de koffer. Net als bij de vijfdeurs past er 380l in. En Seat belooft een achterbank met net zo veel hoofdruimte.

De 1.6 TDI schuift z'n zuinigheid en CO2-vriendelijkheid naar voor als voornaamste troef. Die stoot slechts 99gr CO2/km de atmosfeer in. Een tweeliter TDI is al wat zelfzekerder over z'n vermogenscijfers van 150pk en - wanneer het de trekkracht betreft - 320Nm. En toch stoot ook die niet meer dan 106gr/km uit.

Bij de benzines vinden we een 105pk sterke 1.2 TSI, een 1.4 TSI met 140pk en een 1.8 TSI die 180pk opwekt. Er zijn nogal wat transmissies beschikbaar. Helemaal onderaan het motorenpalet kom je nog eens een vijfbak tegen. Hogerop is dat een handbediende zesbak of een DSG-automaat met dubbele koppeling die -alweer afhankelijk van de motorversie- beschikt over zes of zeven verzetten.

