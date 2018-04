Rolls Royce Wraith is fastback

Door: BV

Dat de Rolls Royce Wraith een apart gelijnde coupé wordt op basis van de Ghost wist u waarschijnlijk al. De Britten lichtten al enkele keren eerder een tipje van de sluier. We weten inmiddels dat terwijl het bedrijf er zich probleemloos van af had kunnen maken met een aankleding die nagenoeg identiek is als die van de Ghost, er toch duidelijk een extra registerwordt opengetrokken. Met een gelijkaardige technische basis en twee deuren minder, moet je natuurlijk ook nog kunnen verantwoorden dat de prijs de hoogte in gaat.

Aan de hoeveelheid edel hout zal het alvast niet liggen. Nagenoeg het ganse portier is er aan de binnenzijde van voorzien. De inspiratie ervoor werd volgens het bedrijf uit Goodwood gevonden in de wereld van de luxejachten.

Rolls gaat verder met te stellen dat de cabine zich als een hoefijzer om hun inzittenden heen vormt, maar hoe dat concreet in z'n werk gaat, is nog onduidelijk. Waar ons wel al een blik op wordt gegund, is de nieuwe analoge klok van de Wraith. Omrand met chroom en ingelegd in een paneel pianozwart lakhout van weinig bescheiden afmetingen.

De aflopende daklijn van de Wraith kregen we ook al te zien, en die wordt ditmaal ook nog eens in een schets geserveerd. Samen met de bevestiging van wat we eigenlijk al vermoedden: de Wraith krijgt geen conventionele kofferklep maar een grote naar boven openslaande deur, zoals bij een praktische driedeurs gebruikelijk is. Alle teasers vind je terug in de special.