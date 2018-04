Rolls Royce Ghost voor 1001 Nacht

Door: BV

Rolls Royce moet je niet leren dat klanten in het Midden Oosten graag wat speciaals hebben. En je kan natuurlijk wel elk exemplaar dat het bedrijf produceert aan je persoonlijke smaak aanpassen, maar het kan natuurlijk geen kwaad om daar nog eens extra op te wijzen. Deze Ghost, geïnspireerd op het Arabische sprookje van 1001 nachten, doet dat dan ook. Het is de eerste van drie exemplaren rond hetzelfde thema.

De binnenzijde blijft erg bescheiden, met een combinatie van wit en zwart leder en pianozwarte lak voor de sierlijsten. Aan de buitenzijde is echter een hoop meer aan de hand. Daar is de koets alvast uitgedost in twee matte koetswerktinten die de smaakpapillen van klanten in de golfstaten moet prikkelen. En penseelkunstenaar Mark Court is ook helemaal los gegaan op het model en heeft fijne Arabische details aangebracht in de traditionele gordellijn van het model, op de kofferklep en om de deurhendels. Daar staat telkens in kaligrafisch schrift Eén Duizend en Eén Nacht te lezen. De foto's zijn hier te bekijken.