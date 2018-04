McLaren P1: prestaties, prijs

Door: BV

Volgende week onthult McLaren op het Autosalon van Geneve de productieversie van de P1. Die trekt, zoals we reeds eerder aanhaalden, als twee druppels water op de concept car waar we reeds uitgebreid mee kennismaakten. Het prijskaartje is ook meteen bekendgemaakt. De hyperbolide wisselt van eigenaar voor de passende prijs van maar liefst € 1.004.800. Exclusiviteit is echter wel gegarandeerd, want er zullen hooguit 375 stuks van gebouwd worden. McLaren heeft dat aantal overigens naar omlaag gehaald op vraag van een aantal toekomstige eigenaars (claimt het bedrijf), om het uitzonderlijke karakter te kunnen benadrukken. Oorspronkelijk werd over 500 eenheden gesproken.

De McLaren P1 is 's werelds snelste hybride. Met zowel de elektrische als de benzine aandrijflijn ingeschakeld gaat de sprint naar 100km/u in minder dan 3 tellen en de oefening naar 200km/u in minder dan 7 seconden. Vanuit stilstand naar 300 duurt overigens ook maar 17 tellen. De top is elektronisch begrensd op een verre van kinderachtige 350km/u.

Op het stuurwiel zijn twee magische knopjes te vinden. Het ene heet IPAS en schakelt in essentie de 179pk en 260Nm sterke elektromotor in. En de tweede is een knop die de luchtweerstand beperkt door de hoek van de achtervleugel te beperken. Dat scheelt zo maar eventjes 23% maar het doet weinig goeds voor de neerwaartse druk. Daarom gaat de vleugel weer naar z'n meest ideale positie (voor de wegligging) zodra de bestuurder de knop loslaat of het rempedaal aanraakt.

Waar het allemaal om te doen is, is de 3,8l V8 met twee turbo's. Die eenheid wekt in z'n eentje al 737pk en 720Nm op. Maak het totaal van beide aandrijfeenheden en je eindigt met 916pk en 900Nm. Een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling krijgt dat allemaal te slikken. De elektromotor van zijn kant is goed voor een autonomie van 20km tot een snelheid van 48km/u. Dat laatste is eigenlijk vooral van belang voor de CO2-uitstoot die met minder dan 200gr/km uitzonderlijk laag is voor een auto met dit prestatiepotentieel.

De P1 zet ondanks een centraal gepositioneerde batterij niet meer dan 1,4 ton op de weegschaal. Slechts 100kg daarvan is voor rekening van het chassis in carbon.De gallery vind je hier.