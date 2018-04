Audi lepelt 1.2 TFSI in A3

Door: AUTO55

Gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak produceert de geblazen benzinekrachtbron 105pk en 175Nm trekkracht, goed voor een sprinttijd van 10,3 seconden en een theoretische CO2-uitstoot van 114g/km. De vorige generatie A3 met een gepeperde twaalfhonderd aan boord had 0,7 seconde langer nodig om 100km/u aan te tikken en liet per kilometer nog eens een bijkomstige 13g CO2 ontsnappen.

Audi claimt bovendien dat de A3 1.2 TFSI slechts 4,9l/100km lust, al dan niet in combinatie met de S-Tronic transmissie. De kleine centrale werd al aangekondigd bij de voorstelling van de A3 vorig jaar en is reeds in het Verenigd Koninkrijk bestelbaar. Belgische consumenten komen uiteraard ook aan bod.