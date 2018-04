Eerste beeld Europese Lexus IS

Door: BV

Lexus reed de nieuwe generatie van de IS al op het Autosalon van Detroit in het voetlicht, uiteraard in de variant met Amerikaanse specs. De editie voor de Europese markt, met beperkte verschillen ten opzichte van de reeds gekende editie gaat volgende week in première op het Autosalon van Genève. Dit is daarvan alvast het eerste beeld, genomen uit de F-sport-versie, want dat is de enige die recht heeft op een digitale boordplank die geïnspireerd is op die van de inmiddels gepensioneerde LFA. Meer beeld verwachten we later vandaag.