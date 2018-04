Meer details Lexus IS300h

Door: BV

Lexus stelt op het Autosalon van Genève de IS voor die na z'n debuut op het Autosalon van Detroit is klaargestoomd voor de Europese markt. Die is gehuld in een koetswerk dat zichzelf duidelijk onderscheid van de massa. De L-Finesse designtaal van het bedrijf wordt nog verder uitgewerkt, wat vooral aan de neus erg duidelijk te zien is. Daar kan je de zandlopervormige driedimensionaal vormgegeven grille en de erg apart ogende koplampen en aparte dagrijlichten nauwelijks negeren. De invulling van de lichtunits is uiteraard specifiek Europees.

Het interieur krijgt op de sportief aangeklede versies een digitale tellerplaat die geïnspireerd is door het exemplaar van de Lexus LFA. Voorts mogen we ons verheugen op een groter plaatsaanbod en aanraakgevoelige zones voor de bediening van de airco. Dit ter vervanging van meer conventionele druktoetsen.

Een dieselmotor staat voorlopig niet op het programma. Europa krijgt varianten die IS250, IS350 of IS300h op de kofferklep krijgen. Ons land zal de klant weinig keuze laten. Met de CO2-gebaseerde fiscaliteit in het achterhoofd, mogen wij ons alleen verheugen op deze IS300h. Lexus gunt niet alleen een blik op koetswerk en interieur, maar ook onder de motorkap. Een uitgebreide gallery van het model vind je hier.