Citroën origineel met eerbetoon Loeb

Door: BV

Sebastian Loeb en z'n collega Daniel Elena hebben liefst negen World Rally Championship-titels op hun naam staan. Een eerbetoon is dan natuurlijk op z'n plaats. En hoewel de kampioenen natuurlijk al met de een stevige portie trofeeën bedankt zijn, om van de gespijsde bankrekening nog te zwijgen, is deze diorama ongetwijfeld de meest originele van allemaal.

Schaalmodel-bouwer Funky Lemon Design had twee maanden nodig om op de motorkap, voorruit en dak van een Citroën DS3 Racing een landschap te bouwen dat op schaal 1:43 scènes uit elk van de negen winnende seizoenen uitbeeldde. Met details uit de rally's van onder meer die van Finland en de Acropolis Rally en racewagens die terug grijpen tot de Xsara uit 2004. De zin voor detail is exceptioneel, al waren wij wellicht nog net iets meer onder de indruk, als piloot en copiloot effectief aan boord van de schaalmodellen zouden zijn.

Het originele eerbetoon is onthuld op de SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) waar het nog één dag te zien is. Daarna trekt het Europa rond, waar het verschillende evenementen zal aandoen. Plaatjes van het meesterwerk vind je in de fotospecial.