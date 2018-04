Dacia kondigt twee wereldpremières aan

Door: BV

Bugdetmerk Dacia is aan een heus productoffensief bezig. Afgelopen jaar moeide het merk zich voor het eerst op de markt van de monovolumes - met de Lodgy - en de ludospaces - met de Dokker. En het merk kwam eveneens op de proppen met de tweede generatie van de Logan en de Sandero. Maar het productoffensief is nog niet ten einde. Voor het Autosalon van Genève kondigt het bedrijf nog maar eens twee wereldpremières aan.

Details heeft moederhuis Renault nog niet vrijgegeven. Maar het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een opvolger van de Logan MCV (foto), getooid met de nieuwe neus van het gelijknamige model. Of die ook net zo veel functionaliteit krijgt als de uittredende generatie, valt nog te bezien. Omdat de Dokker inmiddels deel uitmaakt van het gamma, mikken wij alvast op een meer conventionele break.

Het wereldwijde web gonst ook nog eens van geruchten over een opfrisbeurt van de erg populaire Duster. Dat het merk daaraan werkt, is geen geheim, maar is het twijfelachtig dat die al klaar is. We mikken eerder op een variant van een reeds bestaand product. Volgende week is er duidelijkheid.