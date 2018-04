45.400 nieuwe wagens in februari is beter dan 2012

Door: BV

Afgelopen maand februari werden in ons land 45.400 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Dat is een milde toename van 3,85% ten opzichte van dezelfde maand in 2012 en alvast een opsteker voor de vele honderdduizenden mensen die voor hun dagelijks brood afhankelijk zijn van de autosector in ons land. Januari tikte ook al dik 13% hoger af dan een jaar eerder, waardoor de herstelbeweging momenteel tegen een winst van 8,6% aankijkt.

Dat niet alle constructeurs even goed overeind krabbelen is duidelijk. Citroën, Peugeot en Renault nemen in de lijst (zoals steeds integraal te zien op onze facebook-pagina) weliswaar de plaatsen 2, 3 en 4 voor hun rekening met respectievelijk 3.685, 3.531 en 3.424 stuks maar ze boeren elk minimaal 10% achteruit. VW dat het ereschavot opeist boekt dan weer 11% winst en leverde 4.388 voertuigen af. Opmerkelijke winst was er ook voor de Duitse luxemerken. BMW, Mercedes en Audi wisten meer klanten te overtuigen.

De positieve tendens bij de personenwagens wordt niet doorgetrokken bij de bedrijfsvoertuigen. De lichte bedrijfsvoertuigen boerden 14,3% achteruit, voertuigen van 3,5 tot 16 ton MTM daalden zo maar eventjes 42,6% en die van meer dan 16 ton gingen 19,8% in het rood.

Dalende inschrijvingscijfers zijn er tenslotte ook nog bij de gemotoriseerde tweewielers. Die laten in februari een terugval van 14,8% noteren.