Officieel: Kia Provo

Door: BV

Kia had nog wat in de hoed zitten voor het Autosalon van Genève dat in de loop van volgende week de deuren opent. Daar stelt Kia de Provo voor. Een studiemodel voor een kleine sportieve driedeurs. Een concurrent voor de Mini Coupé, zeg maar.

Aan de aanwezigheid van sportieve invloeden zal het niet liggen, met hoekige bumpers en bolle, gespannen koetswerkpanelen. En aan de binnenzijde is het leder met sierstiksel in ruitvorm en Alcantara (onder meer voor het afgeplatte stuurwiel) dat de dienst uitmaakt. Een panoramische voorruit, 19-duims lichtmetaal en zijruiten zonder frame zijn daarvan de opvallendste kenmerken. Het lijnenspel is afkomstig van de Frankfurtse designstudio van het Koreaanse bedrijf. Zij drapeerden een koets van 3,88m lang, 1,77m breed en 1,35m hoog over een wielbasis van 2,53m.

Om nog maar eens de aandacht op de nieuwe, snelle Kia Cee'd GT en Pro_Cee'd GT te vestigen, werd de 1.6l turbo benzinemotor van dat model geleend. Die is 204pk sterk, drijft de voorwielen aan, en krijgt in dit geval ook nog eens ondersteuning van een 45pk sterke elektromotor die de achteras een actieve rol geeft. De brandstofmotor is gekoppeld aan Kia's eerste zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.