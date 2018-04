SsangYong SIV-1 is bijna rijp

Door: BV

De Koreanen van SsangYong zijn bezige bijen. Het bedrijf onthult de jongste tijd met de regelmaat van de klok nieuwe concept cars en productiemodellen. In Genève staat de nieuwe Rodius al te blinken en er kon duidelijk ook nog een toekomstvisie van af. Dat is deze SIV-1 Concept. Een dynamische gelijnde crossover (waarvan we eerder al schetsen zagen) die zich met een lengte van 4,50m, breedte van 1,88m en hoogte van 1,64m in de middenklasse nestelt. Het bedrijf zal die visie doorontwikkelen tot een productieversie. Die speelt een sleutelrol in de toekomstige groeistrategie van het merk.

Net zoals bijna elk ander studiemodel dat we de jongste tijd achter de kiezen kregen, wordt de inspiratie voor de vormgeving geput uit de natuur. De Koreanen gaan zelfs zo ver te zeggen dat de stijl van de conceptcar geïnspireerd is door de intense en dynamische bewegingen die worden gecreëerd tijdens de grootse momenten van de natuur. Zoals de geboorte. Tegelijk zijn er designelementen van andere voertuigtypes in verwerkt. Dat is natuurlijk een beetje de definitie van een crossover.

Aan de binnenzijde zijn dynamisme, ruimte en discrete eenvoud de sleutelwoorden. De metaalkleurige middenconsole hoort modern te ogen. Het instrumentenbord is symmetrisch en vier onafhankelijke kuipzetels verwelkomen de inzittenden. Wat innovatiever is de aanwezigheid van een ultradunne warmtefolie op alle ruiten en buitenspiegels. Dat systeem zou een conventionele ontwaseming en ontdooiing kunnen vervangen.

Hoewel het om een studie gaat, geeft SsangYong twee motoren op, die telkens gecombineerd kunnen worden met een manuele zesbak en een automaat met dubbele koppeling. De eerste is een viercilinder benzine turbomotor met 1.6l inhoud die 205pk opwekt. De tweede is een diesel met een gelijkaardig slagvolume en twee turbo's die 150pk aflevert. Hier klikken voor de foto's.