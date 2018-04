Ook Subaru kijkt vooruit, met Viziv

Door: BV

Subaru had al een opwarmer voor de Viziv de wereld ingestuurd. Met dat studiemodel peilen de Japanners ook in Genève naar de reacties van het publiek op een nieuwe designrichting die het bedrijf wil inslaan.

De Viziv is overduidelijk een doorontwikkeling van de Hybrid Tourer Concept die Subaru voorstelde op het Autosalon van Tokyo in 2009. De aandrijflijn combineert ook hier een elektromotor met een conventionele verbrandingsmotor - al is die laatste hier een boxer dieselcentrale die uniek is voor het merk. De accu kan aan het stopcontact opgeladen worden en de elektromotor drijft het geheel aan bij ‘beperkte' snelheden. Moet het sneller gaan, dan schiet de dieselmotor ter hulp. Beiden versluizen hun vermogen naar de wielen via een CVT-automaat.

Viziv staat voor ‘Vision for Innovation'. En een nieuw, door Subaru ontwikkeld rijhulpsysteem ‘Eyesight' dat werkt met camera's die overal rond de auto zijn opgesteld, valt zeker onder die vlag. Subaru kiest hier ook voor een centrale opstelling van snelheidsmeter en toerenteller - iets waar de meeste constructeurs inmiddels weer van zijn afgestapt.

Tot slot geven we ook nog even de afmetingen mee. De showauto is 4,32m lang, 1,90m breed en 1,51m hoog.