Mini Countryman laat Dakar niet los

Door: BV

Mini heeft ter gelegenheid van de tweede overwinning in de Dakar-Rally een speciaal uitgedoste Countryman John Cooper Works bedacht. Een gelimiteerde editie, en dat is ditmaal geen flauw excuus om er duizenden stuks van te maken. Er worden er slechts 11 van gebouwd, net zo veel als piloot Stéphane Peterhansel overwinningen in de uithoudingsrace op zak heeft.

De matzwarte lak en gifgroene striping had u ongetwijfeld zelf ook al gespot. En dan is er nog de Mini ALL4 Racing-belettering, de weinig bescheiden verwijzingen naar de overwinning en de 19-duimers in zwart lichtmetaal. Het John Cooper Works pakket is ook van de partij, met enerzijds de niet mis te verstane koetswerkkit en anderzijds de stallen van de 1.6l turbomotor die zijn aangevuld tot een totaal van 218 paarden.