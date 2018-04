Aston Martin viert feest met CC100

Door: AUTO55

Aston Martin blaast dit jaar 100 kaarsen uit en heeft voor de gelegenheid een pronkstuk klaar om de festiviteiten in de verf te zetten. De vierwieler in kwestie heet CC100 en haalt zijn inspiratie uit de lijnen van de Aston Martin DBR1, waarmee Sir Stirling Moss in '59 de 1.000 kilometer van de Nürburgring op zijn naam schreef. De DBR1 kende overigens ook succes in Le Mans.

De oplage blijft beperkt tot amper twee exemplaren en per stuk zou de prijs zich situeren tussen die van de V12 Zagato en One-77. Gezien het forse prijsverschil tussen beide kan er dus enkel giswerk vanaf. Specificaties raakten evenmin bekend. De constructeur van luxe GT's liet wel weten dat men later dit jaar, vanuit Pebble Beach, nog eens een duo stijlstudies op de mensheid zal loslaten die allicht ook in productie gaan. Aston Martin ziet de toekomst rooskleurig in. Meer beeld van de CC100 in de fotoreeks.