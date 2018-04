Maserati met LaFerrari-genen op til

Door: AUTO55

Het is niet de eerste keer dat Maserati een creatie op basis van een Ferrari-vlaggenschip de wereld in stuurt. Het vorige wapenfeit dateert van 2004, toen het merk van de drietand de MC12 aan het publiek voorstelde. Onderhuids kon je daarin de Ferrari Enzo herkennen. En aangezien er met de LaFerrari een nieuwe koploper in roulatie wordt gebracht, heeft Maserati ook daarop haar zinnen gezet. De topper zal onder meer het onderstel, de elektronica en de ophanging overgeheveld krijgen, maar de hybridetechniek zal zo goed als zeker achterwege worden gelaten. Dan liever een lichtere koets met extra koppel, als we de redenering moeten volgen.

Maserati kan dus twee kanten uit. Ofwel valt de keuze op de 6,3l V12 uit de LaFerrari, al dan niet opgevoerd om het gemis aan trekkracht bij lage toerentallen te compenseren, of men gaat voor de dubbel geblazen 3,8l V8 uit de nieuwe Quattroporte. Met nog eens twee extra turbo's kan het vermogen dan nog steeds richting 900pk worden gestuurd. In ieder geval zal Ferrari het Maserati niet gunnen om een snellere bolide op het wegdek los te laten. Dat spreekt voor zich.